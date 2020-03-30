صحيفة تكشف أبرز شروط فيتوريا لتجديد تعاقده مع نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي النصر السعودي لتجديد تعاقده مع المدرب البرتغالي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الاثنين، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن النصر يسعى لتجديد تعاقده مع فيتوريا لموسمين مقبلين على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن ”فيتوريا منح النصراويين موافقته المبدئية مرفقة ببعض الشروط لتجديد تعاقده مع النادي“.

وأوضحت أن أبرز اشتراطات المدرب البرتغالي تمثلت في رغبته بتدعيم صفوف الفريق بخيارات أجنبية ومحلية خلال فترة الصيف المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إدارة النادي وافقت على طلب فيتوريا زيادة راتبه السنوي بقيمة مليون يورو، ليصبح راتبه الجديد وفق العقد الذي سيوقع قريبا 6 ملايين يورو سنويا.

ويحظى فيتوريا بقبول كبير وثقة لدى جماهير وإدارة النصر بسبب التطور اللافت في أداء الفريق وتصاعد مستويات اللاعبين بشكل لافت منذ تسلمه زمام الأمور الفنية في النصر منتصف الموسم الماضي.

وكان فيتوريا قد ساهم مؤخرا في فوز النصر بلقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.