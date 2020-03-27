سفيان فيغولي يغلق الباب أمام النصر السعودي

رفض الدولي الجزائري سفيان فيغولي عرضا من نادي النصر السعودي، وتمسك بالبقاء في غالاتا سراي التركي دون الرحيل إلى أي ناد.

وانضم فيغولي البالغ عمره 30 عاما إلى غالاتا سراي في 2017 لمدة خمس سنوات مقابل 4.25 مليون يورو (5.01 مليون دولار).

وقضى لاعب الوسط الجزائري موسما واحدا مع وست هام يونايتد الإنجليزي بعد الانتقال إليه قادما من فالنسيا الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن فيغولي تلقى عرضا من النصر، لكن اللاعب ذاته قال في تصريحات يوم الجمعة نقلها عنه موقع Aslan Arenası المؤيد للنادي: “ لدي تفكير مختلف الآن. لا أريد الرحيل حاليا“.

وبدأ فيغولي مسيرته مع غرونوبل الفرنسي قبل الانتقال إلى فالنسيا وشارك اللاعب المولود في باريس مع منتخبات فرنسا للناشئين والشباب، قبل أن يختار اللعب للجزائر، وأحرز هدفها الأول في كأس العالم بعد 28 عاما، عندما هز شباك بلجيكا من ركلة جزاء في بطولة 2014 بالبرازيل.