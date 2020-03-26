الجزائري سفيان فيغولي على رادار نادي النصر السعودي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي النصر السعودي ينوي التعاقد مع النجم الجزائري سفيان فيغولي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب قناة ”أبوظبي الرياضية“، فإن إدارة النصر تنوي بشدة التعاقد مع سفيان فيغولي من غالاتا سراي التركي، الصيف المقبل.

وينتهي عقد فيغولي، البالغ من العمر 30 عاما، مع غالاتا سراي، في يونيو 2022، علما أنه انضم للفريق صيف العام 2017.

وسجل فيغولي 6 أهداف وصنع 5 في 30 مباراة، الموسم الحالي مع غالاتا سراي، وقد توج مع الفريق بلقبين في الدوري التركي، ولقب في كأس تركيا، ولقب في كأس السوبر التركي، واختير أفضل لاعب في تركيا العام 2017.

ويملك فيغولي خبرة أوروبية، فقد لعب لفالنسيا وألميريا في إسبانيا، وويستهام الإنجليزي، وغرينوبل الفرنسي.

وكان فيغولي أحد العناصر الأساسية في تتويج منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، الصيف الماضي.