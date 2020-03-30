الأمير الوليد بن بدر يتحدث عن ”فوز النصر برباعية 3 مرات على الهلال بعام واحد“ (فيديو)

رغم توقف الدوريات العالمية، وقلة الحديث هذه الأيام عن كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وحصده المئات من الأرواح، لكن السجال بين مؤيدي ناديي النصر والهلال السعوديين لم ولن يهدأ، خاصة عبر القنوات الرياضية المختلفة.

وبعد أيام من تصريحات الناقد الرياضي، عبدالرحمن السماري، التلفزيونية المثيرة للجدل، والتي قال خلالها إن ”النصر كان يسيطر على جميع الأندية في عصر من العصور وبالتحديد في الثمانينات والتسعينات، النصر سيطر على البطولات وأكثر من شككوا في بطولات النصر لم يولدوا قبل 81“.

عاد السماري لإثارة الأمر من جديد، مقدما دليلا جديدا على إنجازات نادي النصر، في تصريحات جديدة، ونشر عبر صفحته بموقع ”تويتر“، صورة من إحدى الصحف، بها خبر يؤكد أن الاتحادين السعودي والآسيوي لكرة القدم، قاما باعتماد 43 بطولة رسمية في تاريخ النصر.

وشدد الناقد الرياضي، على أن هذا ليس رأيه الشخصي، وإنما رأي الاتحادين السعودي والآسيوي، قائلًا: ”فهل نكذبهما ونصدق شخصا عاش طوال مشواره الرياضي في لعبة كرة اليد عضوا ورئيسا؟!!“.

وشدد السماري، على أنه لإنصاف النصر، يضع هذه الإدلة والحقائق أمام وزارة الرياضة، لافتًا إلى أنه كمعاصر، أول الشهود على صحة بطولات النصر.

وشدد في تصريحات تلفزيونية جديدة: ”النصر سيطر على جميع البطولات في أخر الثمانينات والتسعينات وهذا موثق وله بطولات ولكنها لم تحتسب لأن اتحاد الكرة أضاع الملفات التي كانت لديه أو غرقت، أنا مع الكيان وأكثر من قسى على النصر كان أنا من عام 80 حتى اليوم“.

عبدالرحمن السماري : كان الاعلام في المنطقة الوسطى بقبضة الهلاليين

. الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/pguUyhLqzs — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 29, 2020

الأمير الوليد بن بدر

من جانبه، دخل الأمير الوليد بن بدر، عضو شرف نادي النصر، على خط الأزمة في مداخلة هاتفية للقناة، قائلًا، إن النصر نجح في الفوز 3 مرات بنتيجة أربعة أهداف، في عام واحد فقط، عارضًا مقتطفات من هذه النتائج وثّقتها سابقًا صحيفة ”الجزيرة“ السعودية.

وأوضح، أن ”العالمي“ فاز على الهلال (4-2) في كأس الشهداء، ثم (4-1) في الدوري العام، بالعام نفسه.

ولفت الأمير الوليد بن بدر، إلى أن النصر اختتم هذا العام التاريخي، بالفوز مرة أخرى بالأربعة على الهلال، في الدوري العام أيضًا.