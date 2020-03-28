رد حاسم من نادي الاتحاد السعودي على تقارير رغبته في ضم حسام عاشور قائد الأهلي المصري

رد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد السعودي، بحسم على الشائعات التي تربط ناديه بالتعاقد مع حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، في الموسم المقبل.

وأعلن النادي المصري، رحيل لاعب خط الوسط صاحب الـ34 عاما عن الفريق نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده.

وقال دياب عبر تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها“.

وأضاف: ”ما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم المقبل“.

وتابع: ”مجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها“.

العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها.

وما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم.

ومجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) March 28, 2020

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية انتقال عاشور لصفوف الاتحاد في الموسم المقبل بعد رحيله عن النادي الأهلي المصري.

وينتهي عقد عاشور مع النادي الأهلي بنهاية هذا الموسم، بعد رفض رينيه فايلر المدير الفني فكرة تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي، ورغبة اللاعب في اللعب وإكمال مسيرته.

وكان حسام عاشور، قد شارك في حصد الأهلي 36 لقبا خلال مسيرته معه منذ عام 2003 – 2004.

ولم يسبق لعاشور ارتداء أي قميص آخر سوى الأهلي، إذ يعد أحد أبناء النادي، بعدما تدرج ضمن صفوف ناشئيه حتى وصوله للفريق الأول في عام 2003.