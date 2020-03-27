موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة العرض السعودي لحسام عاشور.. وكارتيرون يمهل الأبيض لحسم التجديد

سيطرت عدة أحداث مهمة على سطح الأحداث في الكرة المصرية خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها تطورات قرار الأهلي بعدم تجديد عقد حسام عاشور لاعب الوسط وقائد الفريق بخلاف ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وحقيقة إصابة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار: الأهلي، والزمالك، والكرة المصرية، اليوم الجمعة 27 مارس 2020، في السطور التالية:

حقيقة العرض السعودي لحسام عاشور قائد الأهلي

ذكرت قناة (أبوظبي الرياضية) أن حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي دخل دائرة اهتمامات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل في ظل قرار إدارة الأهلي بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر ينتهي عقده بنهاية الموسم ومسألة تلقيه عروضًا أمر خاص به وربما لم يبلغ بها الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي قدم عرضًا معلنًا لعاشور بالاعتزال في صفوف الفريق وإقامة مباراة اعتزال وقضاء فترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب فريق الشباب الأسبق بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية سابقة إن لديه معلومة بأن هناك عرضًا سعوديًا ضخمًا في الطريق لحسام عاشور.

في المقابل، استقر الأهلي على رفع قيمة الراتب السنوي لأحمد فتحي نجم الفريق لحسم ملف تجديد عقده بالنسبة لوليد سليمان على أن يتقاضى 10 ملايين جنيه سنويًا مع التوقيع لمدة موسمين.

وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة حاسمة مع أحمد فتحي من أجل مناقشة ملف تجديد عقده في المرحلة المقبلة، يوم الاثنين المقبل.

كارتيرون يحسم ملف تجديده للزمالك

أمهل الفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني لفريق الزمالك إدارة القلعة البيضاء حتى، شهر مايو المقبل، لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى كارتيرون عدة عروض شفوية من أندية خليجية وشمال أفريقية، ولكنه أرجأ الرد على مسألة العروض لحين حسم مصير تجديد عقده مع الزمالك والموسم الكروي الحالي، خاصة أن كارتيرون يرغب في استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة ناديه أن العرض الذي تلقاه لبيع الإيفواري رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري تصل قيمته إلى 3 ملايين يورو من جانب أحد الأندية الأوروبية.

حقيقة إصابة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي بالكورونا

أثار محمد مجدي الجمل مدافع فريق الإسماعيلي جدلًا واسعًا حول إصابته بفيروس كورونا بعد أن نشر صورته وهو يرتدي الكمامة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ أنه يمكث في غرفة الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عبر تصريحات صحفية أن اللاعب ليس مصابًا بفيروس كورونا وارتفاع درجة حرارته يرجع لقيامه بعملية زرع شعر في الأيام الماضية.

ووجه نادي المصري البورسعيدي رسالة للاعب عبر الصفحة الرسمية بموقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي، وتمنى له سرعة الشفاء، خاصة أن مجدي كان أحد لاعبي المصري قبل رحيله للزمالك ثم انتقاله للإسماعيلي.

بيراميدز يبدأ مفاوضات ضم الشامي

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز مفاوضات مكثفة لضم محمد الشامي مهاجم فريق الإسماعيلي الذي ينتهي عقده مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل.

وأبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم بضم الشامي الذي تألق مع الإسماعيلي هذا الموسم وظهر بصورة طيبة خاصة في البطولة العربية.