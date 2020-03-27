 تطورات الحالة الصحية لحاتم المسحل بعد إصابته بكورونا – إرم نيوز‬‎

تطورات الحالة الصحية لحاتم المسحل بعد إصابته بكورونا

تطورات الحالة الصحية لحاتم المسحل بعد إصابته بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أدلى حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بتصريحات بعد أيام من ثبوت إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد تحسن حالته الصحية.

ونشر نادي الاتفاق مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ للمسحل، قال فيه: ”أبشركم، بفضل الله وكرمه، انتقلت من غرفة العزل الطبي إلى أحد الفنادق في الخبُر“.

وأضاف بقوله: ”زالت جميع الأعراض بفضل الله وكرمه، سأجلس أسبوعا للتأكد من بعض التحاليل، وأوصي الجميع بالدعاء للمصابين، وبعد الشفاء الالتزام بالعزل وعدم المخالطة، الدولة موفرة كل الإمكانات، وعلينا جميعا مسؤولية فردا فردا والتعاون للقضاء على هذا الوباء“.

وتبين إصابة حاتم المسحل بفيروس كورونا المستجد، يوم الأحد، بعد عودته من العاصمة البريطانية لندن.

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