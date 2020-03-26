تقرير.. فالكاو بديلا للفرنسي غوميز في نادي الهلال السعودي

قالت قناة أبوظبي الرياضية إن غلطة سراي التركي دخل في مفاوضات مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ليكون بديلا للكولومبي راداميل فالكاو، الذي سيصبح بديلا محتملا للفرنسي بافتيمبي غوميز في الهلال السعودي.

وينتهي عقد غوميز البالغ عمره 34 عاما مع بطل آسيا بنهاية الموسم الحالي، ويصبح بعدها حرا في الانتقال إلى أي ناد يريده.

وسبق لغوميز أن قضى موسما في الدوري التركي مع غلطة سراي، حيث لعب 34 مباراة وسجل 29 هدفا.

ويبحث الهلال بالفعل عن بديل لغوميز الذي ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وفي حال نجاح مفاوضات غلطة سراي مع المهاجم الإيطالي بالوتيلي لن يكون بحاجة إلى مهاجمه الكولومبي فالكاو.

وانضم بالوتيلي إلى بريشيا في أغسطس/آب الماضي بعد رحيله عن أولمبيك مرسيليا الفرنسي في نهاية الموسم الماضي، ليوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع الفريق العائد للدوري الإيطالي.

في المقابل، لن يجد الهلال بديلا مناسبا لغوميز أفضل من قائد منتخب كولومبيا فالكاو مهاجم موناكو وأتلتيكو مدريد السابق.

وانضم فالكاو إلى النادي التركي قادما من موناكو بعقد لثلاث سنوات في صفقة مجانية حصل بموجبها المهاجم الدولي على خمسة ملايين يورو كل موسم.

وترك فالكاو (34 عاما) أتلتيكو مدريد بعد موسمين في 2013 لينضم إلى موناكو في صفقة قياسية للنادي الفرنسي قيمتها 60 مليون يورو. وبعد أن أمضى العامين التاليين معارا لمانشستر يونايتد وتشيلسي، عاد فالكاو إلى موناكو في 2016 وقاده لإحراز لقب الدوري الفرنسي في 2017 مسجلا 67 هدفا في 101 مباراة مع النادي.