المريسل يثير الجدل: موقف ليفربول مختلف عن نادي الهلال (فيديو)

أثار الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، المزيد من الجدل كعادته عندما ظهر ضيفا على برنامج “ الحصاد الرياضي“ على قناة 24 سعودي الرياضية، وقال إن موقف ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي في حال إلغاء البطولة مختلف عن موقف الهلال المتصدر الحالي لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الهلال، البطولة بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب قبل ثماني جولات على النهاية، فيما يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع جولات على نهاية البريميرليغ.

ويرى المريسل، إن حسم اللقب لصالح ليفربول أمر منطقي، لكنه رفض أن يتم القياس بالطريقة نفسها على الهلال بداعي أن فارق النقاط ست نقاط فقط.

وتأجل النشاط الرياضي في السعودية ومعظم دول العالم، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم ما يهدد بإلغاء المسابقات المحلية، لذلك يرى المريسل أنه في حال عدم استكمال المسابقة لا ينبغي أن يذهب اللقب للهلال بداعي أن فارق النقاط صغير.