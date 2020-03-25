هاشم الهاشم أول لاعب سعودي شاب يصاب بفيروس كورونا

أصيب هاشم الهاشم، لاعب فريق الشباب بنادي الهدى، وهو من محافظة القطيف، والبالغ 19 عاما، بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب سعودي يعلن انتقال العدوى له.

ووفقا لما ذكره الهاشم في تصريحات لصحيفة ”اليوم“ السعودية، يوم الأربعاء، فإن العدوى جاءت له نتيجة مخالطته لمصاب مخالط هو الآخر دون معرفة ذلك.

وأكد اللاعب الشاب أنه لم يشعر بأي أعراض حتى تلقيه اتصالا من وزارة الصحة، ليتجه بعدها مباشرة إلى مستشفى القطيف المركزي، لتتأكد إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه ما زال لا يعاني من أي أعراض، متمنيا بأن تزول المدة المتبقية له على خير وبكل سلاسة.

وطالب هاشم الهاشم، أصدقاءه والمحيطين به، بالتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات وخصوصا البعد عن كافة أشكال الاجتماعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

فيما ذكرت صحيفة ”الرياضية“، أن الهاشم أصيب بالفيروس عن طريق مصاب، خالط والدته المصابة في بلدة تاروت، وتواصلت معه وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام، بناء على الأسماء التي أدلى بها المصابون، دون أن تظهر عليه أي أعراض للفيروس، بحسب حديثه، لكونه يمتلك مناعة قوية.

وجاء اللاعب الشاب ضمن المصابين الأربعة في القطيف، الذين كشفت عنهم وزارة الصحة السعودية مؤخرا، فيما يُعد أول رياضي بالمملكة يصاب بفيروس كورونا.

وكانت السعودية قد أعلنت عن تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بجانب تسجيلها لأول حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، مساء الثلاثاء، ليصل إجمالي المصابين إلى 767 حالة إيجابية.