نادي النصر السعودي يوافق على طلبات فيتوريا ويقترب من تجديد عقده

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أنها وافقت على طلبات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، من أجل تجديد تعاقده، علما بأن تعاقد المدرب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب المصادر، فإن البرتغالي روي فيتوريا اشترط الحصول على مليون يورو زيادة على راتبه السنوي البالغ 5 ملايين يورو، ليصبح في العقد الجديد 6 ملايين.

وكان فيتوريا قد انضم للنصر في يناير من العام الماضي، حيث نجح مع الفريق في الحصول على بطولة الدوري، بعد منافسة شرسة كما أنه حاليا ينافس بقوة مع الهلال المتصدر والفارق عنه 6 نقاط.

ويتخوف النصراويون من عدم تجديد التعاقد مع المدرب في الوقت الحالي خشية تلقيه عروضاً مميزة من أندية أخرى خليجية قد تتسبب في رحيله كما حدث سابقا مع الكرواتي زوران ماميتش.

من جهة أخرى، استغلت الإدارة النصراوية فترة التوقف الحالية للبدء في تمديد وتجديد التعاقد مع عدد من المحترفين مثل المغربي نور الدين أمرابط والبرازيليين مايكون وبيتروس.