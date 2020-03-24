كيف يحافظ لاعبو الهلال والنصر السعوديين على لياقتهم البدنية قبل العودة للتدريبات؟

كلف الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي الأجهزة الفنية والطبية المعاونة له، بالتواصل اليومي مع اللاعبين لمتابعة أوضاعهم وتقديم الاستشارات الفنية والبدنية والطبية.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن الجهاز الفني سلّم جميع اللاعبين برامجهم التدريبية الخاصة للعمل عليها في مقر سكنهم في ظل قرار تعليق التدريبات الاعتيادية في النادي.

وكشفت الصحيفة أن كافة اللاعبين الأجانب يزاولون مهامهم التدريبية في مقر سكنهم بالعاصمة الرياض، إضافة إلى اللاعبين السعوديين.

على الجانب الآخر طالب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر لاعبيه بتصوير مقاطع فيديو لتدريباتهم الفردية اليومية في مقر سكنهم.

وطالب فيتوريا اللاعبين بإرسال الفيديوهات عبر تطبيق واتساب.

جاءت هذه المطالبات بعد مناقشات إدارة النصر للمدرب البرتغالي في برامج اللاعبين خلال الفترة الجارية.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التي تتعلق بالفريق الأول، حيث تسلّم جميع اللاعبين من مدير الكرة البرنامج البدني المعد لكل لاعب.