صحيفة: تغيير شروط الترشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشفت تقارير صحفية عن وجود تغييرات ستطرأ على النظام الأساس لشروط ترشح رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، مثل شرط خبرة رياضية في مجال كرة القدم مدة عامين.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأربعاء، فإن قانونيين في اتحاد الكرة السعودي يعملون حاليا على إجراء تعديلات على النظام الأساس لاتحاد الكرة، إذ يعملون على تغيير شروط الترشح لرئيس مجلس الإدارة الذي خضع في السنوات الأخيرة لتعديلات عديدة كان الهدف منها إدخال رؤساء سابقين ليكونوا صالحين للشروط.

وحسب الصحيفة فإن شرط الخبرة الرياضية لن يبقى على سنتين، كما نص عليه النظام في السنوات الأخيرة، بل سيتم رفعه ليكون الرئيس الجديد ملما وبشكل جيد بكرة القدم وطريقة العمل فيها وأن لا يكون هناك قفز على النظام بالإبقاء على النص الحالي.

يذكر أن المادة الـ 13 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، تشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة ذا خبرة رياضية في كرة القدم لا تقل عن سنتين آخر خمسة أعوام وأن يكون خلالها مارس مهمات وأعمالاً ومناصب قيادية محليا ودوليا، وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية ويحمل مؤهلا جامعيا، وأن يكون عمر عضو مجلس الإدارة بين 30 و65 عاما.

وحسب المصادر، فإن تعديل خبرة الرئيس ستُرفع إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام يكون خلالها مارس أعمالا قيادية ورياضية محليا ودوليا ليكون جاهزا ولائقا للرئاسة.

كما أشارت الصحيفة وفقا لمصادرها إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل على تحديث لوائحه الخاصة بلجنة الانضباط والاحتراف وإجراء تعديلات على بعض المواد التي أظهرت ضعفا في الفترة الماضية، إذ سيعمل على أن تكون معدلة قانونيا قبل بدء الموسم المقبل.