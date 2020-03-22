الكشف عن سيناريوهات استئناف الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اجتماعا سريا سيعقده اتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، للتباحث بشأن مستقبل الدوري السعودي للمحترفين المتوقف بسبب تفشي كورونا على مستوى العالم، وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلا عن مصادرها التي وصفتها بالموثوقة، فإن النقاش سيدور حول آلية استكمال الدوري حال رفع التعليق عنه، إذ إن المسؤولين في الاتحاد السعودي يرون أن الأندية بحاجة لأسبوعين كاملين قبل استئناف الدوري بحيث تمنح الفرصة للأندية في عودة التدريبات وإكمال جاهزية اللاعبين والمواصلة على ذلك أسبوعين قبل بدء الجولة الـ23 من الدوري.

وأشارت إلى أن المسؤولين وضعوا سيناريوهات زمنية للاستئناف وأن الدوري السعودي بحاجة إلى 35 إلى 40 يوما لإنهاء جميع جولاته الثمان المتبقية من المنافسات كاملة.

وأوضحت المصادر: ”حال أن الفيروس ظل على وضعه دون انحسار فإن السيناريو الذي سيناقش هو إكماله بدءا من شهر أغسطس المقبل، وهو الخيار الذي يتوقع أن يكون سيناريو عالميا للدوريات الوطنية التي لا تحبذ فكرة الإلغاء أو الإنهاء بالتتويج للمتصدر الحالي أو بطل الشتاء“.

وكانت الصحيفة أكدت من قبل، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي نقاشات أو أفكار لإعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري، مشددة أن اتحاد الكرة لم يناقش ذلك أبدا كما أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله كون ذلك من المبكر جدا بالنسبة لهم.

وأضافت المصادر: ”هناك سعة من الوقت لدراسة السيناريوهات لكننا لم نلجأ بعد لها على أمل الاستكمال في حال تلقينا نصائح بالعودة من الجهات المهتمة بفيروس كورونا“.

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن وزارة الرياضة طلبت من رابطة دوري المحترفين تصوراتها ومقترحاتها والروزنامة حال تم استئناف الدوري، أو إيقاف الدوري، وبدورها طلبت رابطة المحترفين من وزارة الرياضة مهلة ثلاثة أسابيع لتسليم ما طلبته.

وكانت المملكة علقت النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر السبت الماضي، إن القرار مستمر ”حتى إشعار آخر“، امتدادا لجهود الجهات الحكومية في المملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.