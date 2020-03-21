مع تأجيل الدوري السعودي.. هل يمدد اتحاد الكرة عقود اللاعبين التي تنتهي في مايو ويونيو؟

رفض معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الرد بإجابة واضحة عن مصير عقود اللاعبين المحترفين التي تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي في مايو أو يونيو على أقصى تقدير.

وأوضح الشهري في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاقتصادية“: ”الوضع العام غير واضح في ظل عدم الإجابة عن السؤال المحوري: متى تنتهي مسابقات الموسم؟ ننتظر القرارات الرسمية قبل البت في أي موضوع“.

وتابع الشهري ”الأهم في الوقت الحالي هو سلامة الجميع واتباع تعليمات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة للوقاية والحد من فيروس كورونا“.

وأضاف ”في حال نهاية عقد اللاعب، بإمكانه الاتفاق مع النادي على تمديد عقده شهرا إضافيا مثلا حتى نهاية الموسم، سواء بالمزايا نفسها أو بأخرى يتفقان عليها، وفي كل الأحوال الإجابة بشكل قاطع عندما تعود المسابقات الرياضية ويتحدد موعد نهاية الموسم“.

واختتم تصريحاته قائلا: ”على سبيل المثال، قد ينتهي عقد اللاعب في نهاية مايو، والموسم يتأجل لجولتين أو 3 جولات، فحينها يظهر اتفاق على التمديد ليشمل الفترة المضافة بتوافق جميع الأطراف في ظل الظروف العادية، وفي نهاية الأمر فإن سلامة اللاعبين والأطقم الإدارية والفنية تظل الأهم كما أسلفنا“.

وقررت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتبارا من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.