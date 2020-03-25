تقرير: نادي الاتحاد السعودي يدرس عدم تجديد تعاقده مع المغربي كريم الأحمدي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يتجه لعدم تجديد عقد لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي.

الأحمدي مرتبط مع الاتحاد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد قال أخيرا إن إدارة النادي لم تفاتحه حتى الآن في تجديد العقد وإنه يمتلك عدة خيارات حال لم يستمر مع العميد أبرزها العودة إلى فينورد الهولندي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“ السعودي، يوم الأربعاء، فإن القرار جاء بسبب تقدم الأحمدي في السن، إذ يبلغ من العمر 35 عاما، مشددة على أن القرار النهائي في يد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي ستستشيره الإدارة في بقاء اللاعب من عدمه.

كريم الأحمدي: أقوى سلاح لنا لمواجهة فيروس كورونا هو الجلوس في بيوتنا ، وإن شاء الله سينتهي الفيروس قريبًا. pic.twitter.com/OsnjVMdyDl — Insider Itti (@InsiderItti) March 22, 2020

وكان الأحمدي أنهى برنامجه التأهيلي وانخرط في التدريبات المنزلية أسوة ببقية زملائه، في ظل تعليق النشاط الرياضي.

وتعافى الأحمدي من تمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الاتحاد منذ الـ29 من فبراير الماضي؛ حيث لم يخض مباراتي الحزم والوحدة في الجولتين الأخيرتين.

وانضم الأحمدي إلى نادي الاتحاد السعودي في صيف 2018 ولعب في الموسم الماضي 29 مباراة في الدوري والكأس والسوبر السعودي وسجل هدفا وصنع آخر، وهذا الموسم لعب 19 مباراة في الدوري، بمعدل 1681 دقيقة لعب، وحصل على 6 بطاقات صفراء، ولم ينل أي بطاقة حمراء.