إدارة نادي الاتحاد السعودي تنقذ الفريق من مأزق خطير 

أحبطت إدارة نادي الاتحاد السعودي أي مخاوف كانت لديها أو لدى الجماهير من أي شكاوى قد يبعث بها اللاعبون المحترفون للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن منسوبي الاتحاد كانوا يخشون أي شكاوى جديدة بسبب تأخر تسليم رواتب محترفي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب.

وقالت الصحيفة إن الإدارة قامت بتسليم اللاعبين راتب شهر قبل إتمام الشهر الثاني ودخول الشهر الثالث دون رواتب.

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة، أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي نجحت في تأمين رواتب اللاعبين المحترفين لتلافي الشكاوى، وسعيا منها للحفاظ على موقفها المالي، وعدم تكرار الوقوع في خطأ إداري يكلفها خسارة لاعب ومبالغ أخرى، كما حدث في قضية الأرجنتيني فيتشو، لاعب الفريق السابق.

وكان فيتشو فسخ عقده بعد تأخر تسليمه راتبي شهرين ودخوله في الشهر الثالث.

وبينت الصحيفة عدم وجود أي رواتب متأخرة للبرازيلي كاريلي مدرب الفريق وأعضاء الجهاز الفني المساعد له، في ظل محاولة من إدارة النادي لتجنب الدخول في ديون جديدة، ومواصلة سيرها في الترتيبات الخاصة بنظام الحوكمة.