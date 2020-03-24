عبدالله عطيف نجم نادي الهلال السعودي يطمئن الجمهور على صحته داخل الحجر الصحي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، فيديو لعبدالله عطيف، نجم نادي الهلال السعودي، خلال تواجده في الحجر الصحي، منذ 9 أيام تقريبًا، بأحد الفنادق، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأوضح عطيف في مقطع فيديو مصور، أنه بصحة جيدة، ولكن تواجده في الحجر الصحي، أمر إلزامي، لعودته مؤخرًا من إسبانيا، والتي تُعاني من تفش عنيف لفيروس ”كورونا“ المستجد.

وكشف نجم الهلال، عن أنه يقضي وقته بين الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ولعب البلايستيشن ”أونلاين“، مع الأصدقاء.

وأشار عطيف، إلى صعوبة دخوله في تحدي المهارات بين اللاعبين، نظرًا لمعانته من إصابة ”قطع الرباط الصليبي“، والتي جعلته يخضع لعملية جراحية في إسبانيا.

وطالب عطيف، جميع الشعب السعودي، بالالتزام بتعليمات القيادة الرشيدة، من أجل السيطرة على الفيروس، وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منتصف مارس، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.