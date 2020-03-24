نادي الهلال السعودي يسعى لـ“استثمار“ ملعب جامعة الملك سعود دون وسطاء

تنوي إدارة نادي الهلال السعودي الدخول في المنافسة على استثمار ملعب جامعة الملك سعود بشكل مباشر، دون وسطاء عبر شركة النادي الاستثمارية.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن إدارة نادي الهلال أقدمت على تلك الخطوة، من أجل الحصول على جميع الامتيازات والإيرادات المالية العائدة من استثماره.

وفندت الصحيفة مصادر الدخل المالي جراء الاستثمار، وهي الدخل المالي من الحضور الجماهيري، وتأجير نقاط البيع في محيطه، إضافة إلى تأجيره إلى جهات أخرى ترغب في استخدامه لإقامة الفعاليات والمناسبات.

ويعد الهلال النادي الوحيد الذي يملك شركة استثمارية ذات صفة اعتبارية يحق لها المنافسة على الفرص الاستثمارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة، بخلاف بقية الأندية، التي لا يحق لها التقدم على منافسة استئجار ملعب الجامعة بشكل مباشر دون الاستعانة بوسيط يقوم بالمنافسة والتوقيع مع الجامعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال وضعت خيارا متاحا للتحالف مع شركات أخرى في سبيل الفوز بالمنافسة على استثمار ملعب الجامعة، حال كان هناك منافسون ذوو ملاءة مالية عالية.

كانت جامعة الملك سعود، طرحت ملعبها الرياضي للاستثمار أو الاستئجار.

وتم إصدار بيان من الجامعة قالت فيه: ”جامعة الملك سعود تعلن عن رغبتها في استئجار أو استثمار ملعب الجامعة بعد نهاية العقد الحالي، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين الـ27 من أبريل المقبل“.

وحصلت شركة ”صلة“ الراعية لنادي الهلال على حق استثمار الملعب العام 2017، تنتهي خلال أسابيع، وكان الملعب الرئيس للنادي، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، وأطلقت عليه ”محيط الرعب“.