لتبديد الأموال.. وزارة الرياضة السعودية تحيل ملفات بعض الأندية إلى هيئة مكافحة الفساد (فيديو)

كشف مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، عن وجود تحقيقات مع عدد من الأندية بشأن وقائع فساد.

وقال الكهموس في تصريحات تليفزيونية إن وزارة الرياضة بالمملكة أحالت عددا من قضايا الفساد الخاصة ببعض الأندية إلى الهيئة، وجارٍ التحقيق فيها.

وكشف الكهموس عن الآلية التي تتعامل بها الهيئة مع الفساد في الأندية الرياضية، قائلا: ”الرياضة لها حساسيتها من حيث إن القوانين الرياضية الدولية تمنع تدخل الدولة في الشأن الرياضي“.

وعن طبيعة تلك القضايا قال: ”في ما يخص الأندية فقد أحيلت للهيئة قضايا فساد من قِبل وزارة الرياضة، تتعلق بمصروفات في غير محلها وتبديد أموال واستغلال ميزانيات وغيرها وجارٍ النظر فيها“.

ولم يكشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أسماء تلك الأندية، مؤكدا أن نتائج التحقيق سيتم إعلانها أمام الجميع.