أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي ضمن قائمة الأغلى في أمريكا اللاتينية

كشف موقع ”90min“ في نسخته الإسبانية، عن أغلى 10 لاعبين في أمريكا اللاتينية بحسب البلد، حيث ضمت القائمة نجم نادي الهلال السعودي، الدولي البيروفي أندريه كاريلو.

وحل كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي في المركز العاشر بعد أن انتقل للزعيم مقابل 9 ملايين دولار، ما قيمته 70 % من بطاقته الدولية.

ولعب كاريلو موسما واحدا مع الهلال معارا من بنفيكا البرتغالي مقابل مليوني يورو وراتبا سنويا يبلغ 4 ملايين يورو، قبل أن يشتري الهلال بطاقة اللاعب بالكامل لـ4 مواسم.

وجاء في القائمة التي نشرها الموقع في المركز الأول البرازيلي نيمار، ثم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ثم لويس سواريز، وجاء رابعا جيمس رودريغيز وخامسا أليكس سانشيز.

وجاء في المركز السادس خوان إيتوربي، وفي المركز السابع أنتونيو فالنسيا، في حين احتل سالومون روندون المركز الثامن، ويتبعه مورينو مارتينز وأخيرا آندريه كاريلو.