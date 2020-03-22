ماجد عبدالله يهاجم المتحدث باسم نادي النصر السعودي (فيديو)‎

شن ماجد عبدالله، اللاعب الدولي السابق وأسطورة نادي النصر السعودي، هجوما عنيفا على سعود الصرامي مدير المركز الإعلامي في نادي النصر.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية على قناة ”أبوظبي“ عندما سئل عن رأيه في تولي سعود الصرامي إدارة المركز الإعلامي: ”يصلح للصياح فقط وإثارة التعصب“.

وتسبب حديث ماجد في حالة سخرية بين مشجعي الهلال، وغضبِ مشجعي النصر، إذ اتهمه عدد من المشجعين أنه يلجأ للإثارة على حساب ناديه السابق.

وكتب المغرد نواف أبوحسام ”ماجد عبدالله يسيء للصرامي! ‏هل فيه سبب!؟ لا، ‏هل هي ردة فعل لـ فعل!؟ لا، ‏فترة توقف! ‏النصر ماشي مضبوط تقريبا، ‏شلة البلوت دمرت النصر سابقا وتستخدم دائما ماجد والهريفي كأذرع تنفيذية لهم“.

وقد كتب عبدالله عبدالله ”أسطورة النصر ماجد عبدالله: إعلام النصر.. يعتمد على الصراخ والتأجيج“!سعود الصرامي لاينفع لتولي المركز الإعلامي للنصر.. فهو يحتاج لشخص ”رزين“.. وليس لشخص ”صرّيخ“! الله يعين كبير النصراويين.. على ضجيج وصراخ شلة أبوخرقة وزميرة وأبوسماعة.. في برامجهم و قنواتهم المرئية والمسموعة“.

وكتب ثالث باسم النسر الجارح ”لاعبو النصر القدامى البعض منهم أصبحوا دمى في أيدي الطواقي ويريدون وظايف بعد الاعتزال، هل يستوعب النادي هذي الأدمغة و الإعلام المضاد شغال ضد النصر ومهاجمة كيانه وإدارته، اتركوا النادي في حاله، أدعوكم إلى عدم نشر الأكاذيب والمناكفات غير المبررة، اتركوا الإدارة والناس تشتغل“.

وكتب ”مفكر“ ”لمعرفة (ماجد) خارج الملعب، أتمنى أن تعودوا لآخر لقاء صحفي للأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله مع صحيفة الحياة، ففيه وصف دقيق لماجد ولعلاقاته“.