النصر السعودي يستغل فترة التوقف لتجديد عقود فيتوريا ونورالدين إمرابط ومايكون

يحاول مسؤولو نادي النصر السعودي استغلال فترة توقف النشاط الرياضي، من أجل فتح ملفات التجديد لمدرب وبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى النصر لتجديد عقد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، والنجم المغربي نورالدين أمرابط، والمدافع البرازيلي مايكون.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه التحركات من جانب إدارة النصر، تأتي حتى يدخل الفريق المرحلة المقبلة بأكبر قدر من الاستقرار.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر الهلال.

كان عبد الرحمن الحلافي، المشرف على فريق الكرة بنادي النصر السعودي، قد ردّ بغضب على الأحاديث والنقاشات الدائرة حاليا بين العديد من المتابعين والنقاد الرياضيين بشأن مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء بإيجاد آلية لاستكمال المسابقة أو حسم اللقب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تعليق النشاط الكروي، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعرب الحلافي في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، عن استغرابه من الأحاديث بشأن مصير الدوري، قائلا: ”اسكتوا واتركوا هذه النقاشات، لا ألقاب، ولا كرة القدم، ولا منافسات تهم الآن، المهم هو الإنسان، كما قال رجل البلاد وقائدها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله“.

وطالب الحلافي الجميع بتوحيد الجهود والإحساس بالمسؤولية، في ظل المرحلة الحرجة التي تعيشها المملكة، والابتعاد عن الأطروحات والتوصيات ذات الميول الخاصة، وترك فكرة الدوري للجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وتحقيق المصلحة العامة، داعيا المولى عز وجل بأن يحافظ على أمن البلاد وأمانها.