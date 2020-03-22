سعيد العويران للسعوديين: ”اجلسوا في بيوتكم عشان ما نلعب النهائي مع إيطاليا“ (فيديو)

طالب النجم سعيد العويران قائد المنتخب السعودي الأسبق، مواطني بلاده بالجلوس في منازلهم، وعدم الاختلاط خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الناس، خاصة بعد توقف الدوري السعودي والأنشطة الرياضية والاقتصادية، وإغلاق الحرمين.

وقال العويران في فيديو تم تناقله على مواقع التواصل: ”يا شباب أرجوكم خليكو في بيوتكم بدل ما نلعب النهائي مع إيطاليا“، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة الأوربية وعدم السيطرة عليه.

سعيد العويران : اجلسوا في بيوتكم عشان ما نلعب بالنهائي مع إيطاليا .. pic.twitter.com/DVXbIFhAKb — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) March 22, 2020

كما تداول مغردون عبر مقطع فيديو للعويران يقوم خلاله بحلاقة شعره بنفسه وذلك بعد قرار إغلاق صالونات الحلاقة ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وظهر العويران خلال المقطع مستخدما “ماكينة” لحلاقة شعر رأسه قائلا إنه رفض اقتراح أحد أصدقائه بجلب حلاق خاص إلى منزله للقيام بتلك العملية، ساخرا من ذلك بقوله إن شعره ليس مثل شعر المطربة “نانسي عجرم”.

وقال العويران خلال الفيديو: ”أهم شيء تسمع كلام الحكومة، وخليك في بيتك“.

وكانت المملكة قد علقت النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر السبت الماضي، إن القرار مستمر ”حتى إشعار آخر“، امتدادا لجهود الجهات الحكومية في المملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.