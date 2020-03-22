المشرف على فريق الكرة بنادي النصر السعودي يرد بغضب على النقاشات الدائرة بشأن موعد عودة الدوري

رد عبد الرحمن الحلافي، المشرف على فريق الكرة بنادي النصر السعودي، بغضب على الأحاديث والنقاشات الدائرة حاليا بين العديد من المتابعين والنقاد الرياضيين بشأن مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء بإيجاد آلية لاستكمال المسابقة أو حسم اللقب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تعليق النشاط الكروي، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعرب الحلافي في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، عن استغرابه من الأحاديث بشأن مصير الدوري، قائلًا: ”اسكتوا واتركوا هذه النقاشات، لا ألقاب، ولا كرة القدم، ولا منافسات تهم الآن، المهم هو الإنسان، كما قال رجل البلاد وقائدها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله“.

وطالب الحلافي الجميع بتوحيد الجهود والإحساس بالمسئولية، في ظل المرحلة الحرجة التي تعيشها المملكة، والابتعاد عن الأطروحات والتوصيات ذات الميول الخاصة، وترك فكرة الدوري للجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وتحقيق المصلحة العامة، داعيًا المولى عز وجل بأن يحافظ على أمن البلاد وأمانها.

ويحتل النصر وصافة دوري المحترفين، برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.