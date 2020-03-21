إدارة النادي الأهلي السعودي تتخذ قرارا جديدا لدعم لياقة اللاعبين وحثهم على البقاء في المنزل

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي، دعم لاعبيهم بشكل قوي، خلال تواجدهم في منازلهم؛ فرضا للحجر الصحي، المفروض من السلطات؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مسؤولي النادي الأهلي يتجهون إلى تزويد جميع اللاعبين بأجهزة طبية خفيفة وأجهزة لياقة؛ للعمل على مساعدتهم في تنفيذ البرامج الموضوعة لهم، خلال تواجدهم في منازلهم، سواء البرامج الموضوعة من قبل الجهاز الفني أو الجهاز الطبي، والعمل على مساعدتهم في تجهيز أنفسهم بشكل مثالي؛ رغبة في تذليل جميع المصاعب التي قد تواجههم، وتهيئة كافة السبل لجميع عناصر الفريق الأول؛ تحسبا لاستئناف التدريبات اليومية، خلال الفترة المقبلة، واستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولا يتدرب النادي الأهلي حاليا؛ على خلفية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويتواصل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، بشكل يومي مع جميع اللاعبين، في ظل إيقاف التدريبات الجماعية؛ لمتابعة سير برامجهم التدريبية والعلاجية الموضوعة للاعبين، الذين لديهم برامج علاج وتأهيل.

ويقوم جميع اللاعبين بتقديم تقرير شبه يومي عن المعدل البدني لكل لاعب، من جهة الوزن وخسارة الدهون والكتلة العضلية، مع التشديد على الالتزام بنظام غذائي متوازن؛ يساعد خلال هذه الفترة على عدم زيادة الوزن لدى اللاعبين، والمحافظة على معدل اللياقة.