النادي الأهلي السعودي يكشف عن طبيعة إصابة محمد العويس ومدة غيابه

كشف النادي الأهلي السعودي، عن الحالة الصحية لمحمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول، والذي تعرض لإصابة جديدة في التدريبات، خلال استعداده للعودة إلى المباريات، بعد الشفاء من الكسر في الوجه الذي أبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر كاملة.

وأوضح التونسي حاتم جمعة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، في بيان رسمي نشره النادي عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، طبيعة إصابات لاعبي الفريق المتواجدين في العيادة الطبية.

وأشار جمعة إلى وصول مهند عسيري، أمس الأول، إلى جدة قادمًا من دبي، بعد مراجعة الجراح فيليب لاندرو الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن عسيري سيبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يستمر لمدة 8 أسابيع.

مهند عسيري ويوسف الحربي يبدأن برنامجهما التأهيلي وخبراني يبدأ برنامجه بعد (10) أيام: معتز هوساوي يبدأ برنامج لياقي خاص، والأشعة تؤكد تعرض العويس لكسر في أصبع اليد وغيابه (3) أسابيع..#الأهلي pic.twitter.com/1BtFZMcVIX — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 10, 2020

وأكد أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها العويس، أثبتت تعرضه لكسر في إصبع اليد، مما يستوجب التثبيت لمدة 3 أسابيع.

وقال إن محمد خبراني واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، أثناء مباراة الأهلي والفتح بالدوري، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد 10 أيام.

كما سيخضع معتز هوساوي مدافع الفريق لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية لوقايته من تكرار الإصابات.

في حين، استهل يوسف الحربي برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة 10 أيام، بعد تعرضه لتمزق عضلي في مباراة النصر بالدوري.