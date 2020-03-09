بسبب فيروس كورونا.. دغانيني تفاريس نجم النادي الأهلي السعودي يواجه أزمة كبيرة بعد سفره إلى دبي

كشفت تقارير صحفية على أن دغانيني تفاريس، نجم النادي الأهلي السعودي، يواجه أزمة كبيرة، بعدما سافر إلى مدينة دبي الإماراتية، في ظل إعلان السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول بينهم الإمارات للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من ( الإمارات والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، اليوم الاثنين، فإن دغانيني يتواجد حاليا في دبي، إثر الإجازة التي منحها المدرب فلادان ميلوفيتش للاعبي الفريق، يوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن إمكانية عودة اللاعب إلى جدة مع دخوله في حجر منزلي لمدة 14 يوما، بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية لذلك، وهو ما يعني عدم إمكانية مشاركته في تدريبات فريقه أو المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

فيما لم تستبعد مصادر أخرى أن يتم منع دغانيني من العودة إلى المملكة في الوقت الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى محاصرة والحد من تفشي فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي نظيره التعاون، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4، وهزم في 6.

أما التعاون فيأتي في المركز الثامن برصيد 29 نقطة بعد خوضه 21 لقاءً فاز في 8 وتعادل في 5 وهزم في 8.