النادي الأهلي السعودي يتخذ خطوات قانونية تجاه عدد من المسيئين.. وكشف مدة غياب نوح الموسى

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، في بيان رسمي ملاحقة المسيئين للنادي عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي قضائياً، عبر الإدارة القانونية في النادي.

وبحسب ما ذكره بيان النادي الأهلي، يوم السبت، فإن الإدارة القانونية في النادي قد شرعت عملياً في عمل دعاوى قضائية بحق عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي المسيئين للنادي.

وبحسب البيان، فإن الإدارة الأهلاوية تهدف من وراء هذه الخطوة، للمحافظة على حقوق ومكتسبات النادي من جانب، ووقف المتطاولين عليه من جانب آخر.

نوح الموسى

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقع أن يغيبها نوح الموسى عن صفوف فريقه النادي الأهلي، إذ سيخضع اللاعب لعملية الفتاق الرياضي، غدًا الأحد، في مدينة دُبي الإماراتية.

وقال الإعلامي وليد سعيد، المعروف بميوله الأهلاوية عبر ”تويتر“، إن الموسى سيخضع لعملية الفتاق الرياضي على يد الجراح الفرنسي جيل ربول، وسيخضع بعد العملية لبرنامج تأهيلي مدته 10 أسابيع من أجل العودة بعد ذلك لتدريبات ومباريات الأهلي.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على فريق الفيحاء، أمس الجمعة، بهدف دون رد سجله النجم السوري عمر السومة بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى 37 نقطة محتلاً المركز الثالث، خلف الهلال المتصدر بـ 50 نقطة والنصر الثاني بـ 42 نقطة بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة بالمركز التاسع.