 الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة عتاب إلى جمهور النادي الأهلي السعودي قبل مباراة الفيحاء (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة عتاب إلى جمهور النادي الأهلي السعودي قبل مباراة الفيحاء (فيديو)

الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة عتاب إلى جمهور النادي الأهلي السعودي قبل مباراة الفيحاء (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

طالب الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة في الناي الأهلي السعودي، جماهير ”الراقي“ بضرورة دعم الفريق في المرحلة المقبلة الحاسمة من عمر بطولة دوري المحترفين.

وقال الأمير منصور، في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”أهنئ جمهور الأهلي الحبيب بالمدرب الجديد فلادان ميلويفيتش، بعدما وفقنا بالتعاقد معه، ونتمنى أن يكون فأل خير على نادينا“.

وأضاف: ”لدي عتب على الجماهير الأهلاوية، فنحن كإدارة ومسؤولين أدينا الواجب المطلوب منا، والآن بقي دوركم، ونادينا بحاجة لكم، وبحضوركم ودعمكم يتحقق الانتصار، وثقتي كبيرة بتلبيتكم الطلب وحضور المباريات والمساندة والدعاء، وفريقنا من أفضل لأفضل بإذن الله“.

وقد طالب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدرب الجديد للفريق، الجماهير بالمساندة الكبيرة، قائلا: ”أيها الجماهير.. أراكم يوم الجمعة“.

ويواجه الأهلي، مساء الجمعة المقبل، نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 6 مواجهات.

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