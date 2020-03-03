 عبدالله المعيوف يرد بحسم على إمكانية عودته للنادي الأهلي السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عبدالله المعيوف يرد بحسم على إمكانية عودته للنادي الأهلي السعودي (فيديو)

عبدالله المعيوف يرد بحسم على إمكانية عودته للنادي الأهلي السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قال عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إن النادي الأهلي صفحة انطوت في مسيرته كحارس مرمى محترف.

ولعب المعيوف للنادي الأهلي موسم 2015/2016 قبل الانتقال لنادي الهلال حيث تألق بشكل لافت.

وفي فيديو متداول قال المعيوف ردا على مشجع أهلاوي إنه لن ينتقل إلى الأهلي حتى لو لم يتلق عرضا عن الهلال لتمديد عقده.

كان الحارس قد جدد عقده بالفعل مع نادي الهلال منذ عدة أيام.

ويقدم المعيوف مستويات ممتازة مع الهلال.

ويمتلك الأهلي 3 حراس مرمى مميزين هم محمد العويس وياسر المسيليم ومحمد الربيعي.

واعتبرت جماهير الأهلي رد المعيوف بمثابة نكران للجميل،

وغرد أحمد الداموك عضو اتحاد الإعلام الرياضي :“نكران الجميل في أبشع صورة .. لفظك الهلال واحتضنك #الاهلي وكان له الفضل بعد الله فيما أنت عليه الآن وإلا شاهدناك تنهي مسيرتك متنقلا بين أندية الأولى .. ✋????

وأتم :“من باب الأدب ورد الجميل كان يفترض ترد بأسلوب أفضل من كذا ولو بالمجاملة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي الهلال
الأهلي السعودي
مختارات
نادي الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث