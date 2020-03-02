فلادان ميلويفيتش يحدد هدفه مع النادي الأهلي السعودي

قال الصربي فلادان ميلويفيتش المدرب الجديد للنادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الإثنين إن هدفه الرئيس إعادة الفريق إلى التألق محليا وقاريا.

وتعاقد الأهلي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي، مع المدرب الصربي البالغ من العمر 49 عاما لمدة موسم ونصف، يوم الجمعة الماضي خلفا للسويسري كريستيان غروس.

وقال مدرب رد ستار بلغراد السابق في مؤتمر صحفي لتقديمه وسائل الإعلام والجماهير اليوم: ”هدفي قيادة الفريق إلى صدارة المسابقات التي ينافس فيها، وشعاري العمل والاجتهاد لتحقيق كافة الأهداف التي نطمح اليها“.

وأضاف: ”شاهدت آخر مباراتين للفريق ولا يمكنني تقييم اللاعبين والمستويات من خلال شاشات التلفزيون، سنطبق العديد من الأفكار التدريبية الحديثة لأن كرة القدم اليوم تعتمد على تعدد الأساليب ونأمل في استثمار الإمكانات المتاحة بأفضل صورة“.

وتعاقب على تدريب الأهلي 5 مدربين بين دائم ومؤقت هذا الموسم، هم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي وغروس ومازن بهكلي وميلويفيتش حاليا.

وقاد ميلويفيتش رد ستار بلغراد للفوز بلقب الدوري الصربي عامي 2018 و2019 والتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقاد المدرب الصربي اليوم الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق السعودي استعدادا لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، بينما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 47 نقطة، متفوقا بـ5 نقاط على النصر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وينافس الأهلي أيضا في دوري أبطال آسيا.

???? المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش، والجهاز الفني المعاون له ????#WelcomeVladan pic.twitter.com/Yqn8r1H7Ua — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 2, 2020