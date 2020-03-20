 أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر السعودي يرد على شائعة عمله في الهلال – إرم نيوز‬‎

أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر السعودي يرد على شائعة عمله في الهلال

أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر السعودي يرد على شائعة عمله في الهلال

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

رد أحمد البريكي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر السعودي على سؤال لأحد متابعيه بشأن موقفه من العمل مع النصر من جديد أو لأحد الأندية المنافسة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأجاب البريكي عن سؤال لمتابع له على ”تويتر“:“لو أتتك فرصة للعمل بالنصر من جديد، هل ستوافق؟“، قائلًا: ”أعشق النصر، ولن أعمل في أي نادٍ آخر ما حييت“، مضيفًا:“الظروف الخاصة تمنعني من المساهمة المباشرة حاليًّا، وكما قلت، لن أعمل في نادٍ غير النصر، ما حييت“.

الجدير بالذكر أن شائعات كانت قد ارتبطت بالرجل منذ أن عمل الموسم الماضي مع إدارة سعود السويلم مفادها أنه هلالي صميم وهو ما نفاه الرجل لاحقًا.

يذكر أن البريكي رحل عن منصبه في نادي النصر في يونيو الماضي، وذلك بعد رحيل سعود السويلم عن رئاسة النادي بعد نهاية موسم 2018-2019.

وكان للبريكي دور رئيس في التعاقد مع المدرب فيتوريا وأجانب النصر، حيث قدم عملًا مميزًا في النصر نال به استحسان عشاق الفريق.

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