عضو نادي النصر السعودي: ”العالمي“ سيكون بطل دوري الأمير محمد بن سلمان ولا أمل للهلال

كشف العضو الذهبي لنادي النصر السعودي عبدالعزيز بغلف عن 3 حالات إذا تمت سيتوّج فريقه ببطولة الدوري عن الموسم الجاري 2019/2020.

وغرد بغلف، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الخميس كاتباً: ”إن استمر الدوري فهو نصراوي.. بإذن الله، إن تم إلغاء الدوري فهو نصراوي .. بطل الشتاء، إن تمت الموافقة على المربع الذهبي .. فهو نصراوي بإذن الله.. لا تختار ولا تحتار.. مالك أمل يا جار“.

إن استمر الدوري فهو نصراوي.. بإذن الله.

إن تم إلغاء الدوري فهو نصراوي .. بطل الشتاء.

إن تمت الموافقه على المربع الذهبي .. فهو نصراوي بإذن الله.

لا تختار ولا تحتار .. مالك أمل ياجار.???????????????????????????????? #المربع_الذهبي pic.twitter.com/zcM1OXXWPG — عبدالعزيز أحمد بغلف???????? (@AzizbagBag) March 19, 2020

وكان التونسي علي عباس الخبير القانوني قد ذكر في تصريحات صحفية أن الهلال لا يمكنه أن يكون بطل دوري المحترفين في حال تم إيقاف الدوري نهائيًّا في الوقت الحالي.

وقال الخبير القانوني في تصريحات نقلتها صحيفة البلاد: ”الدوري لن يتم إيقافه، وذلك من أجل تحديد البطل والمتأهلين لدوري أبطال آسيا، إضافة إلى الهابطين لدوري الدرجة الأولى السعودي.“

وأوضح عباس في تصريحاته على أن منح لقب الدوري للمتصدر دون استكمال المسابقة سيجعل الأندية المتضررة تلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية وسيكون معها حق؛ بسبب إلغاء المسابقة قبل 8 جولات من نهايتها، مضيفًا أن هذه الجولات الثماني ستحدد البطل والوصيف والمتأهلين لأبطال آسيا والهابطين لدوري الدرجة الأولى.

وتوقع علي عباس أن الدوري سيُستكمل ولن يتم إلغاؤه.

وكان الناقد الرياضي ببرنامج الديوانية عبدالعزيز الغيامة قد تحدث بشأن تحديد بطل الدوري، حيث قال: “هناك أندية في إنجلترا تُطالب بمنح اللقب لبطل الشتاء وهو فريق ليفربول، والوضع الحالي في السعودية هو وضع تأجيل وليس إلغاء، وبإذن الله يُستكمل الموسم”.

وأضاف الغيامة أنه لا توجد مادة واضحة لدى اتحاد القدم في المملكة تنص على منح اللقب للمتصدر في حال تم إلغاء الدوري.

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط خلف نادي الهلال متصدر الدوري