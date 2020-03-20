بعد إيقاف برنامجين رياضيين.. وليد الفراج يكشف مصير ”الدوري مع وليد“‎

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج عن استمرار برنامج ”الدوري مع وليد“ طيلة الفترة المقبلة متوقعاً أن تتخذ كافة الدول قراراتها بشأن المسابقات الرياضية على نهاية الشهر الجاري.

جاء حديث الفراج عن البرنامج بعد أن تلقى سؤالا من أحد المشاهدين عن البرنامج وعن مدى امكانية استمراره خلال الفترة المقبلة خواً بعد توقف برنامجي كورة روتانا والديوانية، جاء تعليق منافسات الدوري السعودي.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة المسابقات الرياضية حتى إشعاراً آخر ودون تحديد موعد لإعادة انطلاقها وسط توقعات بأن تستمر المسابقة في الفترة المقبلة.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: قبل أن نحدد استمرار البرامج الرياضية يجب أن نعرف ما هو مصير الدوري ؟.. أتفهم خوف العائلات على أبنائهم المبتعثين وأنا واحد منهم ، عودتهم تحتاج لجهد كبير من سفر وعزل وغيره .. الأسلم هو بقائهم في مكانهم وأن يعزل نفسه.#SBC pic.twitter.com/W3HwzxcJFJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 20, 2020

وكان تركي العجمة مقدم برنامج كورة روتانا والذي يبث على روتانا خليجية قد أعلن توقف البرنامج تضامنا مع قرار توقف المسابقات وما إن لبث حتى لحقه برنامج الديوانية الذي أعلن هو الآخر توقفه.

وكانت تقارير صحفية مطلعة قد تحدثت عن أن الدوري السعودي سيستكمل وأنه لا نية لإلغائه أو العودة لنظام المربع الذهبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي نقاشات أو أفكار لإعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كما أوضحت الصحيفة أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله لكون ذلك من المبكر جدا بالنسبة لهم.

وأضافت المصادر ذات الاطلاع الوثيق في اتحاد الكرة السعودي أن هناك سعة من الوقت لدراسة السيناريوهات لكن المسؤولين لم يلجأوا بعد لها على أمل الاستكمال في حال تم تلقي نصائح بالعودة من الجهات المهنية بفيروس كورونا“.