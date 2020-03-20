 بعد إيقاف برنامجين رياضيين.. وليد الفراج يكشف مصير ”الدوري مع وليد“‎ – إرم نيوز‬‎

بعد إيقاف برنامجين رياضيين.. وليد الفراج يكشف مصير ”الدوري مع وليد“‎

بعد إيقاف برنامجين رياضيين.. وليد الفراج يكشف مصير ”الدوري مع وليد“‎

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج عن استمرار برنامج ”الدوري مع وليد“ طيلة الفترة المقبلة متوقعاً أن تتخذ كافة الدول قراراتها بشأن المسابقات الرياضية على نهاية الشهر الجاري.

جاء حديث الفراج عن البرنامج بعد أن تلقى سؤالا من أحد المشاهدين عن البرنامج وعن مدى امكانية استمراره خلال الفترة المقبلة خواً بعد توقف برنامجي كورة روتانا والديوانية، جاء تعليق منافسات الدوري السعودي.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة المسابقات الرياضية حتى إشعاراً آخر ودون تحديد موعد لإعادة انطلاقها وسط توقعات بأن تستمر المسابقة في الفترة المقبلة.

وكان تركي العجمة مقدم برنامج كورة روتانا والذي يبث على روتانا خليجية قد أعلن توقف البرنامج تضامنا مع قرار توقف المسابقات وما إن لبث حتى لحقه برنامج الديوانية الذي أعلن هو الآخر توقفه.

وكانت تقارير صحفية مطلعة قد تحدثت عن أن الدوري السعودي سيستكمل وأنه لا نية لإلغائه أو العودة لنظام المربع الذهبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي نقاشات أو أفكار لإعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كما أوضحت الصحيفة أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله لكون ذلك من المبكر جدا بالنسبة لهم.

وأضافت المصادر ذات الاطلاع الوثيق في اتحاد الكرة السعودي أن هناك سعة من الوقت لدراسة السيناريوهات لكن المسؤولين لم يلجأوا بعد لها على أمل الاستكمال في حال تم تلقي نصائح بالعودة من الجهات المهنية بفيروس كورونا“.

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