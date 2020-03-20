صحيفة: نادي الهلال السعودي يفاوض العين الإماراتي للتعاقد مع لابا كودجو فودوه

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن إدارة نادي الهلال السعودي دخلت في مفاوضات جدية مع العين الإماراتي؛ لبحث انتقال المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه لصالح الفريق السعودي.

وقالت صحيفة ”Africatopsports“، إن العملاق السعودي يجهز كل موارده لإغراء لابا والنادي الإماراتي لضمان الحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة، أن لابا يقدم مستويات مذهلة مع العين، في حين سجل 26 هدفا الموسم الماضي في كل مشاركاته مع نهضة بركان المغربي.

وأشارت ”Africatopsports“، إلى أن المهاجم التوغولي سيكون هو البديل للاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي يرفض تجديد تعاقده مع الفريق السعودي حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت النقاب عن رفض غوميز تجديد تعاقده مع الهلال، إذ ينتهي عقد اللاعب مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”haberturk“، فإن غوميز لا يريد الاستمرار مع الهلال، وإن رغبته الشديدة تتمثل في العودة من جديد لناديه السابق غالاتا سراي، الذي ينشط في الدوري التركي.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية؛ بسبب فيروس كورونا، كما علق الاتحاد الآسيوي بطولاته، وفي حال عدم تجديد اللاعب، وعدم استئناف النشاط الرياضي هذا الموسم، قد لا يرتدي غوميز قميص الهلال مجددا.