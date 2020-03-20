هل يدخل النصر.. ستاد جامعة الملك سعود يطرح مزايدة جديدة بعد انتهاء عقد الهلال‎

قالت جامعة الملك سعود إنها ترغب في تأجير أو استثمار ستاد جامعة الملك سعود.

وكتب الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر موقع ”تويتر“: ”جامعة الملك سعود تعلن عن رغبتها في استئجار أو استثمار ملعب الجامعة بعد نهاية العقد الحالي، مؤكدة بأن آخر موعد لتقديم العروض يوم الإثنين 27 أبريل المقبل“.

وحصلت شركة ”صلة“ الراعية لنادي الهلال على حق استثمار الملعب العام 2017، تنتهي خلال أسابيع.

وستاد جامعة الملك سعود واحد من أفضل ملاعب السعودية، ويتسع لـ25 ألف مشجع.

وقالت صحيفة ”اليوم“ إن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت وعدد من أعضاء الشرف يسعون للدخول في المنافسة على الاستثمار باستاد جامعة الملك سعود.

وأضافت أن إدارة العالمي تستهدف استئجار الاستاد الذي يعد من أفضل ملاعب العاصمة، خاصة مع معاناة جماهير ”العالمي“ من ملعبي استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد.

ويرتقب أن يتم طرح مناقصة خلال الأيام المُقبلة، للحصول على فرصة استثمارية لاستاد الجامعة، بسبب اقتراب نهاية العقد بين شركة ”صلة“.

وفي يناير الماضي ذكرت صحيفة ”مكة“ أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى لإنهاء إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود في الرياض لتمديد عقد استثمار ملعب الجامعة ”محيط الرعب“ 3 سنوات مقبلة تنتهي بنهاية 2023.