ناقد رياضي سعودي: عبدالرزاق حمد الله يمكن مقارنته بميسي.. وماجد عبدالله مثل الأساطير مارادونا وبيليه (فيديو)

رفض الناقد الرياضي فلاح القحطاني، المقارنة بين المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي الحالي، وماجد عبدالله، أسطورة ”العالمي“ الأسبق.

وقال القحطاني، في تصريحاته لقناة ”24 الرياضية، مساء الثلاثاء: ”ظروف مقارنة حمدالله بماجد عبدالله مختلفة، الأول لعب موسمين والأخير لعب طوال 20 سنة“.

وأضاف: ”حمدالله أفضل لاعب أجنبي مهاجم هداف مر في تاريخ الكرة السعودية وهذا لا خلاف عليه وأيضا هو لاعب رائع خارج الملعب“.

وتابع: ”ماجد عبدالله مثله مثل الأساطير بيليه ومارادونا، ولما أعمل مقارنة لحمدالله وهو لاعب كبير فيمكن تشبيهه بميسي، وكلهم أساطير، إذا واصل حمد الله، السير على نفس الخطى، فإنه من الممكن للغاية أن يحطم أرقام أسطورة النصر ماجد عبدالله، الذي يعتبر الأفضل في السعودية وقارة آسيا، على مر العصور“.

فلاح القحطاني : "ماجد عبدالله" مثله مثل الأساطير "بيليه" و "مارادونا"

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الحصاد الرياضي pic.twitter.com/SreeW2J2pl — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 17, 2020

يذكر أن حمد الله، انضم إلى نادي النصر في صيف 2018، قادما من الريان القطري، حيث حطم جميع الأرقام القياسية مع الفريق الأول، وتوج بلقب هداف دوري المحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

ويعد النجم الكبير ماجد عبدالله الهداف التاريخي للدوري السعودي مع النصر، فقد استطاع تسجيل 190 هدفا خلال 168 مباراة طوال مسيرته الكروية مع ”العالمي“.

وحصل ماجد على العديد من الجوائز، مثل هداف الدوري السعودي في 6 مواسم، ومن بينهم ثلاثة مواسم متتالية من عام 1979 إلى 1982.