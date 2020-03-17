في مبادرة رائعة.. عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي يتكفل برعاية 1000 أسرة مغربية لمواجهة ”كورونا“

بعد مبادرة رائعة أطلقها المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الاتفاق السعودي والمعار من الأهلي المصري، لدعم أبناء بلاده، قرر مواطنه عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي، السير على نفس الدرب وأعلن تكفله باحتياجات 1000 أسرة مغربية محتاجة في ظل الظروف الصعبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:“المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا“، وفي ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا من باب المسؤولية كل بحسب قدرته، قررت أن أتكفل بـ 1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر“.

والله ولي التوفيق ❤️ pic.twitter.com/HsBwp67hEM — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) March 17, 2020

وكان أزارو قد أعلن، تخصيصه مبلغًا ماليًا لمساعدة 4 عائلات محتاجة لا تجد من يُعيلها في ظل الإرشادات الحكومية في البقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا، وقد طالب المشاهير في شتى المجالات بالسير على هذا النهج.

وتأتي تلك الخطوات من قبل عدد من اللاعبين في ظل إعلان الدوريات حول العالم إيقاف نشاطها، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.