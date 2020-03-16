تقرير: فيتوريا لن يستمر مع نادي النصر السعودي الموسم المقبل

كشفت صحيفة ”سبورت“ السعودية، نقلا عن مصدر وصفته بالخاص، بأن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، لن يستمر مع ”العالمي“ الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، يوم الإثنين، أن ”فيتوريا لن يستمر مع نادي النصر الموسم المقبل بعد مماطلته في مسألة التجديد ومطالبته بـ12 مليون يورو في السنه قيمة تجديد عقده“.

كما دعم كلام الصحيفة، الصحفي بجريدة ”الرياض“ خالد العمار، عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن فيتوريا لا يزال مصرا على رفض تجديد عقده مع النصر، لكن لم يكشف عن أسباب واضحة للرفض.

وتولى فيتوريا قيادة النصر في يناير الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي، حيث وقع عقدا مدته موسم ونصف الموسم نظير 7.5 مليون يورو.

خاص :

حتى الان مدرب #النصر " فيتوريا " يرفض تجديد عقده — خالد العمار (@khaledalammar25) March 15, 2020

ونجح فيتوريا بتحقيق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، كما يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية مع الفريق منذ انضمامه.

ويقدم النصر مردودا جيدا في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيتوريا قاد النصر في 59 مباراة، حقق 41 انتصارا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم في مختلف المسابقات.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

وكانت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد قررت تجميد النشاط الرياضي في جميع أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.