الهلال أم النصر؟.. المستشار التحكيمي فهد المرداسي يرصد أكثر فرق الدوري السعودي حصولا على ركلات جزاء (فيديو)

رصد الحكم السعودي السابق فهد المرداسي، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، يوم الثلاثاء، عدد ركلات الجزاء التي احتسبت للأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للأندية الأكثر تضررا من عدم احتساب ركلات صحيحة، من وجهة نظره، على الرغم من وجود تقنية حكم الفيديو الـVAR.

وقال المرداسي: ”خلال الموسم الحالي تم احتساب 74 ركلة جزاء، سُجل منها 55 ركلة، ويتصدر الهلال القائمة باحتساب 8 ركلات له ثم يليه الاتفاق والفتح بـ7 ركلات، ثم الرائد والنصر والعدالة لكل منها 6 ركلات“.

وأضاف: ”أكثر فرق الدوري التي احتسبت ضدها ركلات جزاء: ضمك ثم الرائد بـ9 ركلات، ثم أبها والحزم والشباب والفتح بـ7 ركلات، ثم الهلال والاتفاق والاتحاد احتسب عليها 4 ركلات، فيما احتسب على النصر ركلة جزاء واحدة“.

وشدد المرداسي على أن الهلال، لم يحتسب له 14 ركلة جزاء، خلال الـ22 جولة التي لعبت في الدوري، حتى الآن.

وأوضح الحكم الدولي السابق، أن الهلال يبتعد بفارق 5 ركلات جزاء، عن صاحب المركز الثاني في الأندية الأكثر تعرضا للظلم في الموسم الرياضي الحالي، وهو الرائد.

أما في المركز الثالث، فقد لفت المرداسي، إلى أنه تتقاسمه 3 فرق دفعة واحدة، وهي: ”النصر، الأهلي، والتعاون“، إذ لم يحتسب لكل منها، 7 ركلات جزاء.

#الدوري_مع_وليد#مفكرة_المرداسي : تعرف على ركلات الجزاء الـ 80 الغير محتسبة للأندية في دوري MBS خلال 22 جولة . pic.twitter.com/BgcTAqpp8p — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 17, 2020

وعن الاتحاد والشباب، شدد فهد المرداسي، على أن حكام المباريات، حرموا الفريقين، من 5 ضربات جزاء مستحقة في الموسم الرياضي الحالي.

كما شدد المرداسي على أن عدد ركلات الجزاء غير المحتسبة قد لا تؤثر على النادي لعدم خسارته النقاط.

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر ”الوصيف“.