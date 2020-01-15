جدل واسع بسبب تصريحات فهد المرداسي ووليد الفراج يدافع عنه

دافع وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC عن الحكم فهد المرداسي المستشار التحكيمي للبرنامج عقب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن نادي الهلال الذي اعتبره ”أكثر أندية الدوري السعودي تضررًا“ من التحكيم.

وقال المرداسي من خلال تقديمه تحليلًا خاصًا أثناء تواجده كضيف في البرنامج إنه تم احتساب 42 ركلة جزاء حتى الجولة الـ 14، وتصدر الفتح الأندية التي حصلت على ركلات جزاء حتى الآن برصيد 5 ركلات، ويليه الاتفاق والتعاون بأربع ركلات ثم الهلال، والشباب، والفيحاء، والرائد، والحزم، واحتسب لكل منها 3 ركلات جزاء.

وأضاف:“لدينا ركلات الجزاء غير المحتسبة للفريق، أي الأكثر تضررًا، وهي تقديرية خاصة بي، وفي بداية الترتيب كان الهلال والذي لم يحتسب له 7 ركلات جزاء، ثم النصر لم يحسب له 5 ركلات جزاء صحيحة، ثم الرائد لم يحسب له 5 ركلات جزاء صحيحة أيضًا“.

وأضاف:“أول ركلة جزاء لم تحتسب للهلال كانت في مباراة أبها، ثم الاتحاد، والتعاون، والاتفاق، ثم النصر لم تحتسب له في مباريات الحزم والأهلي، والرائد، والتعاون، والعدالة، بينما التعاون الأكثر استفادة تحكيميًا بـ9 ركلات جزاء لم تحتسب عليه“.

الحكم الدولي السابق فهد المرداسي :

الهلال هو الاكثر تضررا من التحكيم

7 ضربات جزاء لم تحسب له وجميع اهداف الوحدة كانت صحيحة .#كلنا_فهد_المرداسي pic.twitter.com/pwkhZDyTzM — مدرج الهلال (@modarajalhilal) January 15, 2020

نفتخر ونتشرف بوجود الحكم الدولي الكبير #فهد_المرداسي في برنامج #الدوري_مع_وليد وبصفتي رئيس تحرير البرنامج اود التأكيد على مهنيته واحترافيته ونزاهته التي منحته هذا القبول لدي الراي العام ، واشكر الجماهير العاقلة والمحايدة على موقفهم ????❤️#وليد_الفراج

pic.twitter.com/9GPanrSWcl — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 15, 2020

وتسببت هذه التصريحات في إثارة الجدل ضد المرداسي والبرنامج والفراج ذاته الذي قال عبر حسابه على تويتر:“نفتخر ونتشرف بوجود الحكم الدولي الكبير فهد المرداسي في برنامج الدوري مع وليد، وبصفتي رئيس تحرير البرنامج أود التأكيد على مهنيته واحترافيته ونزاهته التي منحته هذا القبول لدى الرأي العام، وأشكر الجماهير العاقلة والمحايدة على موقفها“.

وهاجمت العديد من جماهير الأندية خاصة النصر تصريحات المرداسي حيث اعتبرتها ضد ناديها ومجاملة لبطل آسيا، إذ ذكر البعض بقرار الاتحاد السعودي قبل عامين بإيقاف المرداسي بداعي تقاضي رشى من مسؤولي نادي الاتحاد قبل مواجهة الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي حسمها الاتحاد.

وقال الإعلامي عبد الكريم الزامل عبر حسابه على ”تويتر“ عن المرداسي دون أن يذكر اسمه:“يبيع ويشتري في النتائج، وتم إبعاده وكف شره عن الجميع، والآن وجوده مخالف وأصبح ”يقيم“ ويصنف على طريقة المصلحة أين.. والمثل يقول من شب على شيء شاب عليه، ونسأل الله السلامة والعافية لنا وله“.

في المقابل دافعت عن المرداسي جماهير الهلال حيث اعتبرت ما قاله صحيحًا خاصة أنه كان بالأرقام والإحصاءات رغم أنه أكد أنها تعبر عن وجهة نظره فقط.

بينما قال خالد بن عبد الله ”أحد الهلاليين“ عبر حسابه:“حالة الهيجان والفجور بالخصومة من الإعلام الأصفر والتابعين له ”زميرة“ ضد الحكم فهد المرداسي وكله بسبب أرقام لا تحتاج رأيًا ولا نقاشًا، وتؤكد أن الهلال أكثر المتضررين من التحكيم، ولأن هذه الحقيقة تجعلهم أمام الرأي كاذبين ومضللين.. هاجوا..!!“.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة أبها والأهلي والتي حسمها الأخير بنتيجة 2-1 على ملعب الجوهرة المشعة.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 26 تقدم بها للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 30 نقطة متساويًا مع النصر الوصيف، علمًا بأن ”الزعيم“ تتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.