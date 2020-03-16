بسبب فيروس كورونا.. إعادة برنامج المواهب من إسبانيا إلى السعودية

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم عودة برنامج المواهب من إسبانيا إلى السعودية.

وأوضح البرنامج في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وصلت صباح أمس الأحد بعثة برنامج المواهب لمدينة جدة، قادمة من مدينة سالو الإسبانية، وذلك تماشيا مع تعليمات الجهات المعنية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من دول العالم“.

وأضاف: ”يتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصا ما بين لاعبين ومدربين بصحة جيدة، ولم تظهر عليهم أي أعراض، بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة، حيث تم نقلهم لمكة المكرمة، كفترة عزل لمدة 14 يوما، حرصا على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص ذلك الفيروس“.