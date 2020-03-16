التعاون يوجه رسالة للأندية الراغبة في ضم تاومبا‎

شدد محمد القاسم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السعودي على أن المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا ليس للبيع وأنه سيبقى داخل جدران الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد القاسم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ على أن مهاجم الفريق ليندر تاوامبا لن يغادر النادي وأن على الأندية الراغبة في ضمه نسيان هذا الأمر.

وغرد القاسم عبر حسابه: ”تاوامبا ولدنا وانسوه ياللي ودكم بوه“ في إشارة منه لبقاء اللاعب داخل جدران سكري القصيم.

يُذكر أن تقارير صحفية أكدت توصل إدارة التعاون إلى اتفاق مع المهاجم الكاميروني من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

الجدير بالذكر أن أندية القمة في الدوري السعودي مثل الهلال والنصر والاتحاد كانوا يبحثون إمكانية ضم اللاعب في الفترة الصيفية الماضية، كما أنه كان قريبا من التوقيع لنادي العين الإماراتي لكن الصفقة لم تكتمل.

وسجل ليندر تاوامبا 3 أهداف الموسم الحالي في الدوري السعودي، مقابل 21 في الموسم الماضي