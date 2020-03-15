إصابة رئيس ناد سعودي بفيروس كورونا‎

كشفت القنوات الرياضية السعودية عن إصابة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة السعودي بفيروس كورونا الجديد حيث يرقد بالعناية الفائقة في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية في الدمام.

رئيس النادي السعودي تعرض للإصابة أثناء زيارته لإحدى الدول العربية لتقديم واجب العزاء.

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أدعوا الله العلي القدير الشافي المعافي بالشفاء العاجل التام لأخي العزيز خالد الصياح رئيس نادي #الثقبة الذي يرقد في العناية المركزة بعد انتقال مرض #كورونا له إثر زيارته لدولة شقيقة لتقديم العزاء في أحد مدربي النادي الذين توفاهم الله قبل فترة قريبة ..

طهور يابو الوليد .. pic.twitter.com/VLzUminFyQ — خضير البراق (@khdier3500) March 15, 2020

وتسبب الفيروس الجديد في إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر خوفاً من تفشي الفيروس علما بأنه قبل قرار التعليق لعبت جولتان دون جماهير.

وفي نفس السياق قال الإعلامي فهد الدريهم إن خالد الصياح رئيس نادي الثقبة مشتبه في إصابته بالكورنا، ولم يتم التأكد حتى الآن.

وقال الدريهم في تغريدة على صفحته بموقع ”تويتر“: ”حول إصابة العزيز خالد الصياح رئيس نادي الثقبة، كما وصلني هو فقط اشتباه ولم يثبت بعد عن إصابة بفيروس كورونا كما أشيع“.

وأضاف: ”ذلك ما ذكره شقيقه وأيضا ابنه وليد يطمئن الجميع ويفيد أنه بصحة ولله الحمد“.

حول اصابة العزيز خالد الصياح رئيس #نادي_الثقبة. كما وصلني هو فقط اشتباه ولم يثبت بعد عن اصابة بفيروس كورونا. كما اشيع

وذلك ماذكره شقيقه وايضا ابنه وليد يطمئن الجميع ويفيد انه بصحة ولله الحمد — فهد الدريهم (@Fahad_Aldurehim) March 15, 2020

وكشف الإعلامي وليد الفراج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ موعد تحديد مستقبل بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعودة النشاط من جديد.

وقال الفراج عبر حسابه على تويتر: “من غير المنطقي الحديث في هذا الوقت عن كيفية حسم المسابقات الرياضية المحلية ونحن لا نزال في بداية تعليق الأنشطة ”.

وتابع: “القرار ليس رياضيًا الآن، وفي تقديري سنحتاج أسبوعين لتقييم الموقف الصحي وعدد الإصابات وبعدها ننتظر رأي اللجنة الحكومية المختصة“.

واختتم: “لا إقرار نهائيًا في تصوري قبل 1 أبريل المقبل“.