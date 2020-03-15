وليد الفراج يكشف موعد تحديد مستقبل الدوري السعودي (شاهد)

كشف الإعلامي وليد الفراج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ موعد تحديد مستقبل بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعودة النشاط من جديد.

وقال الفراج عبر حسابه على تويتر:“من غير المنطقي الحديث في هذا الوقت عن كيفية حسم المسابقات الرياضية المحلية ونحن لا نزال في بداية تعليق الأنشطة ”.

وتابع:“القرار ليس رياضيًا الآن، وفي تقديري سنحتاج أسبوعين لتقييم الموقف الصحي وعدد الإصابات وبعدها ننتظر رأي اللجنة الحكومية المختصة“.

واختتم:“لا إقرار نهائيًا في تصوري قبل 1 أبريل المقبل“.

طريقة حسم دوريات هذا الموسم .. إيقافا طويلًا او الغاء للنتائج او تسمية للأبطال وفق الموقف الراهن ، لن يكون حاله خاصة بكل بلد ، اظن ان الدول ستتخذ قراراتها بعد مناقشة مع الفيفا واتحاداتها القارية ، دعونا ننتظر بقية مارس ونرى ماذا سيحدث ، الله يحفظنا جميعا ومن نحب من #كورونا ???? — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 15, 2020

وبين الإعلامي عيسى الجوكم، والناقد الرياضي بالقنوات الرياضية السعودية في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عن مصير بطل الموسم الحالي حال إلغاء المسابقة.

وتحدث الجوكم عن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل حسم مصير كل الدوريات المتوقفة في العالم، بما فيها دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الجوكم عبر حسابه على تويتر:“الفيفا لديه مقترح مزعج للبعض، في حال استمرار وباء كورونا لأكثر من شهر، وسيُلزم الاتحادات الأهلية بطريقة حسم لقب الدوري، في حالة عدم اكتماله“.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إنه في حال إيقاف الدوريات نهائيًا سيبحث الاتحاد السعودي بالتشاور مع الفيفا للبحث عن آلية الحصول على الـدوري إما يكون متصدر الدوري الحالي أو بطل الشتاء أو بطل الموسم الماضي أو حجب البطولة.