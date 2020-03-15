لاعب نادي الهلال السعودي يدخل الحجر الصحي‎

بدأ عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة، ضمن الجهود الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل عبدالله عطيف، اليوم الأحد، الرياض، قادمًا من إسبانيا، عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين عقب إجرائه عملية منظار على موضع إصابته في الركبة.

وكتب الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“وصل عبدالله عطيف، اليوم الأحد، إلى الرياض قادمًا من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة“.

وعاد عطيف، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة في 29 فبراير الماضي، لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوغات، بعد إصابته في الرباط الصليبي في مواجهة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا 2020.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة لمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتبارًا من، اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.

وبحسب بيان وزارة الرياضة، فإن ذلك بناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عبر حسابه على ”تويتر“:“جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي، أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى“.