إثر تعليق الدوري السعودي.. نادي الهلال يمنح لاعبيه والجهاز الفني راحة سلبية أسبوعًا

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، منح راحة سلبية للاعبين لمدة أسبوع، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي في المملكة.

وأعلنت وزارة الرياضة، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.

واجتمع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، مع اللاعبين، حيث شرح لهم برنامج الفريق بعد توقف النشاط في المملكة.

وفي السياق ذاته، قرر لوشسيكو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة أسبوع تبدأ من يوم غدٍ.

???? نظير تعليق النشاط الرياضي.. الجهاز الفني يمنح اللاعبين إجازة لمدة أسبوع #انفوجرافيك_الهلال#الهلال pic.twitter.com/QPQ5BkEeCR — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 14, 2020

وألقى طبيب الفريق خوان دوكي محاضرة توعية للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري عن فيروس كورونا، تحدث من خلالها عن سبل الوقاية من الفيروس.

وسبق أن قررت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية – إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غدٍ الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت.

وجاء على الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“تعلن وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتبارًا من، يوم غدٍ الأحد، وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)“.

وكتب وزير الرياضة السعودية عبر حسابه على ”تويتر“، قائلًا:“جهود كبيرة، وإجراءات احترازية ووقائية استباقية، اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى“.

واختتم:“تزامنًا مع هذه الإجراءات، تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظًا على سلامة الجميع“.