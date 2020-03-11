ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد تسجيل عبدالرزاق حمدالله ورومارينو (صورة)

عاد عبد الرزاق حمد الله إلى تشكيلة النصر بعد غياب مباراة واحدة ليعود للتسجيل مجددًا ويحرز ثنائية في الفوز الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف على الرائد في الدوري السعودي.

ووسع حمد الله هداف الموسم الماضي الفارق في صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان إلى 4 أهداف بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفًا متقدمًا على الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الهلال الذي تعادل مع ضمك بهدف لكل فريق.

وجاء عمر السومة في المركز الثالث بـ13 هدفًا، ويليه في المركز الرابع يوسف نياكاتي لاعب الوحدة بـ12 هدفًا.

وحل كارلوس إدواردو قائد الهلال في المركز الخامس بـ11 هدفًا، متساويًا مع رومارينو مهاجم الاتحاد.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا: