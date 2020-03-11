ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الرائد وتعادل الهلال أمام ضمك (صورة)

نجح فريق النصر بتقليص الفارق مع غريمه المتصدر الهلال إلى 6 نقاط ، بعد أن حوّل تأخره بهدف أمام ضيفه الرائد إلى فوز بنتيجة 4-1 في ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقلص النصر الفارق قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة المقبلة بديربي الرياض.

ورفع النصر رصيده النقطي إلى 45 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز السابع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“ أكد الوحدة تفوقه على مضيفه اتحاد جدة بعد فوزه عليه 2-1، بعدما حسم لقاء الجولة الأولى لمصلحته أيضًا.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 39 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتًا

وأوقف ضمك سلسلة انتصارات ضيفه الهلال، التي استمرت في مبارياته الست الماضية بالبطولة، بعدما فرض عليه التعادل 1 -1.

وحافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، فيما ارتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الشباب 1-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 29 نقطة ليبتعد كليًا عن مناطق الخطر ويتقدم للمركز العاشر مؤقتًا، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 31 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: